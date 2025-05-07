"المسلحة اليمنية" تنفذ عمليات عسكرية ضد أهداف "إسرائيليَّة" وأمريكية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مطار "رامون" وهدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وأوضح يحيى سريع الناطق العسكري، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين نوعيتين: الأولى استهدفت مطار "رامون" التابع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة طائرتين مسيرتين، والثانية استهدفت هدفاً حيوياً في منطقة يافا المحتلة باستخدام طائرة مسيرة من نوع "يافا".

وفي خطوة أخرى، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية ضد حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر.

وأشار سريع، إلى أن العملية أسفرت عن إفشال هجوم جوي كان يجهز له العدو الأمريكي ضد اليمن، وأسقطت طائرة F-18 أمريكية نتيجة حالة الارتباك التي أصابت القوات الأمريكية، فيما فرت حاملة الطائرات "ترومان" إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

وأفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها لن تتردد في تنفيذ ضربات قوية ضد العدو الأمريكي إذا استأنف عدوانه على اليمن.

وأكد البيان أن الشعب اليمني مستمر في مقاومته، وأن العمليات العسكرية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن حظر الملاحة البحرية والجوية على إسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي ومطار اللد مستمر، مشيرة إلى أن العمليات ستستمر حتى تحقيق النصر لشعب فلسطين.

وفي ختام تصريحاته، طمأن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنيين بأن "القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما يجعلها قادرة على الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي".