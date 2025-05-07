مدير مجمع الشفاء: المرضى يموتون أمام أعيننا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن المنظومة الصحية في القطاع وصلت إلى مرحلة شبه انهيار تام، مشيرًا إلى أن المستشفيات ستغلق أبوابها خلال أيام إذا لم يتم إدخال الوقود، والوضع في القطاع مأساوي جدًا.

وقال الدكتور محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية، إن الرعاية الصحية أصبحت منهارة تمامًا، مضيفًا: "نواجه صعوبة في تقديم العلاج، ونفاضّل بين المرضى الذين يموتون أمام أعيننا بسبب نقص الإمكانيات".

وأضاف أن "إمكاناتنا تكاد تكون معدومة"، مشيرًا إلى أن عددًا من الأشخاص استشهدوا بسبب عدم القدرة على توفير الرعاية اللازمة.

وأكد أن المنظومة الصحية في غزة تواجه أسوأ حالة من التدهور وسط هذا الوضع الكارثي.

من جهته، قال نائب منسق منظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن الوضع في القطاع أكثر من كارثي.

وأضاف أن "الطواقم الطبية تواجه صعوبة في التنقل ما يؤثر على برامجنا"، مشددًا على الحاجة الملحة إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الطبية للعمل.

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.