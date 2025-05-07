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بالفيديو إصابة جنديِّ و4 مستوطنين بعملية دهس وإطلاق نار في جنين والخليل

07 مايو 2025 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
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أوليّ: إصابات في عملية إطلاق نار عند حاجز ريحان قرب برطعة
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب عدد من المستوطنين، مساء الأربعاء، في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز ريحان العسكري قرب بلدة برطعة، جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر عبرية، إن منفذي عملية إطلاق نار على حاجز برطعة جنوب غرب جنين، انسحبوا بعد إصابتهم 4 مستوطنين.

وأوضح مراسل القناة 14 العبرية، أن مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه مركبة مستوطنين قرب حاجز برطعة جنوب غرب جنين، وانسحب المنفذون من المكان.

وأشارت معاريف العبرية إلى أن اثنين من المصابين الأربعة في عملية إطلاق النار على حاجز ريحان شمال الضفة الغربية جروحهما خطيرة.

كما أفادت مصادر عبرية أخرى، أن أحد المصابين في عملية إطلاق النار قرب حاجز برطعة جنوب غرب جنين، في حالة حرجة جدًا "موت سريري".

وفي وقت لاحق، ذكرت أنباء أولية عن عملية دهس على "سدة الفحص" قضاء الخليل، والاحتلال يطلق النار تجاه شاب.

وذكرت مصادر عبرية، أن جندي أصيب في عملية دهس قرب الخليل، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية.

وأعلنت قوات الاحتلال الاستنفار على حاجز "سدة الفحص" قرب الخليل، بعد عملية دعس وإصابة إسرائيلي بالمكان.

 

 

يتبع..

 

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#الضفة

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