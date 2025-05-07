فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجزرة داميَّة.. 25 شهيدًا في قصف الاحتلال مطعمًا وسوقًا شعبيًّا بغزة

214 صحفيًا شهيدًا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة

القسَّام تنشر تفاصيل ملحميَّةً لـ "سلسلة أبواب الجحيم" ضدَّ جنود الاحتلال برفح

بعد ساعات من ولادة طفلته... استشهاد الصَّحفيُّ يحيى صبيح بقصف على حيِّ الرِّمال

مجازر دامية وغارات متواصلة.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

حماس تدعو لتحرُّك دوليّ عاجل لردع الاحتلال ووقف مسلسل الجرائم بغزَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الإعلاميّ الحكوميّ: الاحتلال يرتكب 4 مجازر بغزة خلال 24 ساعة ويسقط عشرات الضحايا

وزراء خارجية ست دول أوروبية يدعون لرفع الحصار وتدفق المساعدات لغزة

الأورومتوسطي يوثِّق شهادات مقلقة لقتل "الجيش الإسرائيلي" شابًا مدنيًّا في غزَّة

إصابة 4 جنود إسرائيليين من "جولاني" بعبوة ناسفة في رفح

07 مايو 2025 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال يقرُّ بخسائره الأوليَّة في كمين القسام برفح
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إصابة أربعة جنود في جيش الاحتلال بجراح متفاوتة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم العسكرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر العبرية، أن الجنود الأربعة من لواء جولاني في جيش الاحتلال أُصيبوا بجروح متفاوتة، أحدهم إصابته وُصفت بالخطيرة.

وجاءت هذه الإصابات بعد أن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تنفيذ كمين محكم ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم"، استهدف قوة راجلة إسرائيلية مكوّنة من 10 جنود وكلبين عسكريين قرب مفترق المشروع شرق رفح.

ووثقت منصات عبرية أخرى، هبوط طائرات إجلاء الجنود المصابين من جنوب قطاع غزة إلى المستشفيات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فقد قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة