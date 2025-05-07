القسَّام تنشر تفاصيل ملحميَّةً لـ "سلسلة أبواب الجحيم" ضدَّ جنود الاحتلال برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد قوة إسرائيلية راجلة في منطقة مفترق المشروع شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم".

وفي التفاصيل، قالت الكتائب، في بلاغ عسكري، إن مجاهدي القسام تمكنوا من استدراج قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود و كلبين عسكريين إلى كمين جهّز مسبقًا بعدد من العبوات الناسفة وفور وصول الجنود إلى مقتلة الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت القسام، إلى رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء، مؤكدة أنه لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة صدور البيان.

وفي عملية موازية، أفادت القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية أخرى كانت تتحصن داخل منزل قرب نفس الموقع، مستخدمة قذيفتي TBG، ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة.

وبيّنت القسام، في بلاغها الثاني، أنه وضمن سلسة عمليات "أبواب الجحيم"، أوقعت الكتائب قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح، بعد أن استهدفناها بقذيفتي "TBG" أثناء تحصنها داخل منزل قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح.

وأضافت، "ثم عاودنا التقدم صوب المنزل المستهدف وأجهزنا من مسافة الصفر على من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الخفيفة".

وأكدت الكتائب أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى اللحظة، مشيرة إلى أن العمليات تأتي في إطار التصدي للاجتياحات البرية شرق رفح، والتأكيد على جهوزية المقاومة في كافة ميادين الاشتباك.

وصباح اليوم، أعلنت القسَّام، أنها تمكّنت من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في عمليةٍ نوعيّة شرق منطقة الفراحين جنوب قطاع غزّة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل ألغام معد مسبقاً في قوة صهيونية مؤللة وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس.

وأضافت، "وبعدها دك مجاهدونا المكان بعدد من قذائف الهاون"، مؤكدةً أنهم رصدوا سحب آلية مدمرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.