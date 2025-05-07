214 صحفيًا شهيدًا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 214 صحفياً منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وذلك بعد استشهاد يحيى صبيح، الذي كان يعمل مع عدة وسائل إعلام محلية.

واستشهد الصحفيين يحيى صببح ونور الدين عبده، في سلسلة مجازر دموية ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

وفي صباح اليوم، استشهد الصحفي نور الدين مطر عبده، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي خلال تغطيته المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة الكرامة في حي التفاح شرقي غزة.

وبعدها بساعات قليلة، استشهاد الصحافي يحيى صبيح بقصف إسرائيلي استهدف مطعما في حي الرمال غربي مدينة غزة، ظهر اليوم الأربعاء، وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين في غزة إلى 214 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023،

وأدان المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، "الاستهداف الممنهج والمتعمد" الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، مطالباً الأجسام الصحفية الدولية، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي تطال الصحفيين والمدنيين في قطاع غزة.

ودعا البيان المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والصحفية العالمية، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف جرائم الاحتلال، وملاحقة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، والعمل من أجل حماية الصحفيين ومنع استهدافهم وقتلهم خلال أداء واجبهم المهني.