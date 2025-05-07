الإعلاميّ الحكوميّ: الاحتلال يرتكب 4 مجازر بغزة خلال 24 ساعة ويسقط عشرات الضحايا

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر دموية خلال 24 ساعة آخرها قصف مطعم مكتظ وقبلها مدرستان للنازحين ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وفي أحدثها، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً دمويةً جديدة عصر اليوم الأربعاء، بقصفه مطعمًا وسوقًا شعبيًا بشكلٍ متزامن في منطقة الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء نحو 25 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.

أضاف المكتب الحكومي، في بيان له، اليوم الأربعاء، "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 مجازر دامية، استهدفت بشكل متعمّد تجمّعات المدنيين والنازحين، وتركّزت في قصف مدرستين تؤويان أكثر من 10,000 نازح، بالإضافة إلى استهداف مطعم وسوق شعبي مزدحم بالمدنيين".

واعتبر المكتب استهداف الاحتلال المطاعم والمدارس ومراكز الإيواء تعبيرًا عن نية واضحة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والضحايا من بين النازحين الآمنين، وهو ما يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادًا لنهج الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجازر الوحشية، وتوفير الحماية للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.