فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجازر دامية وأوضاع إنسانيَّة وصحيَّة صعبة.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

214 صحفيًا شهيدًا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة

القسَّام تنشر تفاصيل ملحميَّةً لـ "سلسلة أبواب الجحيم" ضدَّ جنود الاحتلال برفح

مجزرة داميَّة.. 25 شهيدًا في قصف الاحتلال مطعمًا وسوقًا شعبيًّا بغزة

بعد ساعات من ولادة طفلته... استشهاد الصَّحفيُّ يحيى صبيح بقصف على حيِّ الرِّمال

حماس تدعو لتحرُّك دوليّ عاجل لردع الاحتلال ووقف مسلسل الجرائم بغزَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الإعلاميّ الحكوميّ: الاحتلال يرتكب 4 مجازر بغزة خلال 24 ساعة ويسقط عشرات الضحايا

وزراء خارجية ست دول أوروبية يدعون لرفع الحصار وتدفق المساعدات لغزة

الأورومتوسطي يوثِّق شهادات مقلقة لقتل "الجيش الإسرائيلي" شابًا مدنيًّا في غزَّة

الإعلاميّ الحكوميّ: الاحتلال يرتكب 4 مجازر بغزة خلال 24 ساعة ويسقط عشرات الضحايا

07 مايو 2025 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
...
شهداء78.jpg
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر دموية خلال 24 ساعة آخرها قصف مطعم مكتظ وقبلها مدرستان للنازحين ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وفي أحدثها، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً دمويةً جديدة عصر اليوم الأربعاء، بقصفه مطعمًا وسوقًا شعبيًا بشكلٍ متزامن في منطقة الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء نحو 25 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.

أضاف المكتب الحكومي، في بيان له، اليوم الأربعاء، "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 مجازر دامية، استهدفت بشكل متعمّد تجمّعات المدنيين والنازحين، وتركّزت في قصف مدرستين تؤويان أكثر من 10,000 نازح، بالإضافة إلى استهداف مطعم وسوق شعبي مزدحم بالمدنيين".

واعتبر المكتب استهداف الاحتلال المطاعم والمدارس ومراكز الإيواء تعبيرًا عن نية واضحة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والضحايا من بين النازحين الآمنين، وهو ما يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادًا لنهج الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجازر الوحشية، وتوفير الحماية للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

تويتر تويتر
#غزة #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة