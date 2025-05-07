بعد ساعات من ولادة طفلته... استشهاد الصَّحفيُّ يحيى صبيح بقصف على حيِّ الرِّمال

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهاد الصحافي يحيى صبيح بقصف إسرائيلي استهدف مطعما في حي الرمال غربي مدينة غزة، ظهر اليوم الأربعاء، وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين في غزة إلى 214 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023،

وجاء استشهاد الصحفي صبيح، الذي يعمل بوكالة إخبارية محلية، بعد ساعات فقط من احتضانه مولودته الجديدة، حيث نشر على حسابه في منصة "إنستغرام"، صورة وهو يحملها بين ذراعيه.

ودون على الصورة: "نورت دنيتنا أميرة صغيرة، الحمد لله الذي أكرمنا بقدوم ابنتنا الغالية، جعلها الله من الذرية الصالحة وأقر بها أعيننا".

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه المجزرة، جثمان الشهيد صبيح وهو يرتدي ذات الملابس التي التقط فيها صورته مع مولودته الجديدة.





واستشهد 25 فلسطينياً وأصيب ما لا يقل عن 60 مواطناً بينهم أطفال، ظهر اليوم الأربعاء، في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافين متزامنين بمنطقة شارع الوحدة بمدينة غزة.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع مجازر دموية خلال الساعات الـ24 الماضية، كان آخرها قصف مطعم مكتظ بالمدنيين، إضافة إلى استهداف مدرستين تؤويان نازحين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد المكتب أن الاحتلال استهدف عمدًا المطاعم والمدارس ومراكز الإيواء، حيث بلغ عدد هذه المراكز التي طالتها الغارات نحو 235 مركزًا منذ بدء العدوان، ما يكشف عن نية واضحة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بين صفوف النازحين الآمنين، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدان المكتب الإعلامي هذه المجازر، محملًا الاحتلال الإسرائيلي ومن يسانده المسؤولية الكاملة عنها، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف العدوان الوحشي، وتوفير الحماية للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة.