وزراء خارجية ست دول أوروبية يدعون لرفع الحصار وتدفق المساعدات لغزة

في بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا عن قلقهم البالغ إزاء خطط (إسرائيل) لتوسيع عمليتها العسكرية في غزة، محذرين من أن ذلك يُشكل تصعيدًا خطيرًا قد يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وجاء في البيان الذي تم نشره الأربعاء، "ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة فورًا، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق"، مؤكدين في الوقت ذاته "الدعم الثابت لحل الدولتين" كخيار وحيد لتحقيق "السلام الدائم" في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي المشترك في ظل تصاعد التوترات واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تواجه غزة أزمة إنسانية حادة جراء القيود المفروضة منذ سنوات.

ومطلع مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و(إسرائيل) بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الأول 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية، فيما صعدت سلطات الاحتلال من الحصار وتجويع الغزيين.

المصدر / فلسطين أون لاين