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الصِّحَّة بغزَّة: 38 شهيدًا و 145 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

07 مايو 2025 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 38 شهيدًا و 145 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 38 شهيدًا (منهم 4 شهداء انتشال)، و 145 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,545 شهيدًا، 6,856 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,653 شهيدًا و 118,897 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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