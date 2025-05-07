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"سفير أمريكا في (إسرائيل) يتفقد "الأبقار الحمراء" بمستوطنة "شيلو"

07 مايو 2025 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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السفير الأمريكي يطلع على مشروع "الأبقاء الحمراء" المتطرف في مستوطنة شيلو

قام السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال، مايك هاكابي، صباح اليوم بجولة غير مسبوقة في مستوطنة "شيلو" شمال رام الله، حيث اطّلع على مشروع تربية "الأبقار الحمراء" الذي له صلة بتهيئة الظروف لبناء ما يُسمى بـ"الهيكل الثالث" محل المسجد الأقصى.

وزعم هاكابي خلال الزيارة أن "الوجود اليهودي في هذه الأرض يمثل الحياة وفقاً لقوانين الله"، مضيفاً: "لهذا السبب يرغب كثيرون في العالم بقتلكم، لأنهم يريدون قتل الله. أنتم تمثلون وجود الله واختياره لهذه الأرض"، ما يشير إلى مدى التماهي الأمريكي مع المشاريع الدينية اليهودية المتطرفة.

وتابع السفير الأمريكي قائلاً: "أنتم لستم وحدكم، نحن نقف معكم، وكثيرون في العالم يقفون معكم أيضاً. ومن لا يقف معكم، فهو لا يقف مع الله"، في تصريحات تُفسّر على أنها تأييد صريح للمشاريع الاستيطانية والرؤى الدينية المتطرفة. 

ويُعتبر مشروع "الأبقار الحمراء" جزءاً من مخططات دينية متطرفة تهدف إلى إعادة بناء "هيكل سليمان" في القدس، وفقاً لبعض التيارات اليهودية مكان المسجد الأقصى المبارك.

وتعتبر البقرات الحمراء هي "أداة التطهر" لمن سيهدمون المسجد الشريف حين تذبح في جبل الزيتون وفق طقوس معقدة، لأنهم -وفق اعتقادهم- مدنسون الآن بما يسمونه "دنس الميت" ولا حل منه إلا برماد البقرة الحمراء.

وتشير تقارير إلى أن اليهود بحثوا سنوات دون جدوى حتى وجدوا 5 بقرات في ولاية تكساس الأميركية ذكر أنها نتاج هندسة وراثية، وقد وصلت إلى (إسرائيل) في عام 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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