بالأسماء.. الاحتلال يُواصل حملة الاعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال أسرى محررين وطلبة، وسط عمليات تفتيش وتخريب واسعة طالت ممتلكات المواطنين.

في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد السقا، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما أغلقت قوات الاحتلال عدة شوارع في بلدة كفر عقب المجاورة، ما أعاق حركة المواطنين وتسبب بتوتر في المنطقة.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم، وهم: وسام نصورة، وسامر ولويل، ونايف الهواري، وبلال سلمي، وأنس شريم، كما اقتحمت مغسلة سيارات في حي شريم وعبثت بمحتوياتها، وجاءت هذه الاعتقالات بعد اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشار الجنود في أحياء كفر سابا، والقرعان، وشريم، حيث احتجز الاحتلال عدداً من المواطنين وحقق معهم ميدانيًا قبل الإفراج عنهم.

أما في بلدة عقربا جنوب نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسماعيل جمال إبراهيم أبو حماد، وهو طالب في الثانوية العامة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين بدري جهاد أبو زلطة من بلدة إذنا، وعبد حسيب أبو صايمة من بلدة حلحول، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، وداهمت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

المصدر / وكالات