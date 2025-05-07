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أهالي الأسرى الإسرائيليين: صدمنا من تصريحات ترامب

07 مايو 2025 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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فعالية لذوي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة (أرشيف)

أعربت والدة أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة عن صدمتها من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناولت أعداد المختطفين الأحياء، مشيرة إلى مخاوفها من إخفاء معلومات حقيقية عن مصير ابنها.

وقالت الأم في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء: "تصريحات ترامب صادمة، وأخشى أن يكون هناك ما يتم إخفاؤه عنا"، معربة عن أملها في أن تكون "السلطات" على علم بحقيقة وضع ابنها.

من جانبه، أعرب والد أسير آخر عن قلقه البالغ من التصريحات ذاتها، قائلاً للإذاعة الإسرائيلية: "البيانات المتعلقة بعدد المختطفين الأحياء تثير القلق الشديد، نواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع حالة الغموض التي تحيط بمصير أبنائنا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة الإنسانية للأسرى والمختطفين، بينما تتصاعد مطالب الأهالي بالحصول على معلومات واضحة وشفافة حول أحبائهم.

وفي تصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة إعلامية مؤخرًا، ذكر ترامب أن نسبة كبيرة من المختطفين الإسرائيليين في غزة "قد لا يكونون أحياء"، مما أثار ردود فعل غاضبة من عائلات الأسرى والمسؤولين الإسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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