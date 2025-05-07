مدير الإغاثة الطبية في غزة: نواجه عجزًا كبيرًا بالأدوية

حذّر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بسام زقوت، من عجز كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد المستمر منذ عدة أشهر، مؤكداً أن الأزمة أدت إلى تعقيدات صحية متراكمة وزيادة في عدد الوفيات، خاصة بين الأطفال.

وفقدت مستشفيات وصيدليات القطاع نحو 40% من أصناف الأدوية الضرورية، بينما تزداد معاناة المرضى مع اضطرار بعضهم لتناول أدوية منتهية الصلاحية بسبب نفاد المخزون بحسب جهات ومؤسسات صحية رسمية.

وفاقم استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها الأدوية، من الأزمات الصحية، إذ ارتفعت نسب وفيات الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية، بالإضافة إلى تدهور أوضاع مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الكلى الذين فقد 43% منهم حياتهم بسبب غياب العلاج.

كما حذرت منظمات دولية من انهيار وشيك للنظام الصحي في غزة، مع تزايد أعداد الضحايا وصعوبة تقديم الرعاية الصحية في ظل نقص الوقود والأدوية وتدمير المرافق الصحية.

وأكدت مصادر طبية أن الوضع الصحي في غزة بات كارثياً وغير مسبوق، وأن استمرار الحصار يهدد حياة آلاف المرضى، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الطبية بشكل عاجل

المصدر / فلسطين أون لاين