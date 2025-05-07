زعيم "الديمقراطيين" في (إسرائيل): الاقتصاد ينهار والحكومة تتجاهل المختطفين

وجّه زعيم حزب "الديمقراطيين" في (إسرائيل) يائير جولان، انتقادات لاذعة لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، محذراً من انهيار اقتصادي وشيك، في ظل ما وصفه بانشغال الحكومة بـ"أحلام غزو غزة" وتجاهلها لمصير الإسرائيليين المختطفين.

وقال الزعيم المعارض الأربعاء، إن الحكومة الحالية تفتقر إلى رؤية اقتصادية حقيقية، وتترك المواطنين في مواجهة أزمات متفاقمة، مضيفاً أن "الاقتصاد الإسرائيلي يوشك على الانهيار، بينما تنشغل القيادة السياسية في أوهام التوسع وترك المختطفين يواجهون مصيرهم".

كما هاجم غولان وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلاً إنه "ليس وزيراً للمالية، بل وزير للهدم والضم"، في إشارة إلى السياسات التي ينتهجها والتي يعتبرها المعارضون سبباً في تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين