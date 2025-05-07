المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 213

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 213 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين ارتقى في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ونعى المكتب الحكومي الصحفي الشهيد نور الدين مطر عبدو الذي يعمل مذيعاً ومحرراً صحفياً في عدة وسائل إعلام.

وأدان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

المصدر / فلسطين أون لاين