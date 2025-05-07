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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

07 مايو 2025 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط دعوات متواصلة لتكثيف الرباط والتصدي لمخططات التهويد.

ونفذ المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية في باحات المسجد، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة من القدس، حيث أعاقت دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هويات العديد منهم عند البوابات، في مسعى واضح للحد من التواجد الفلسطيني ومنع التصدي لهذه الانتهاكات.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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