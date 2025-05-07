كوريا الشمالية ترفع إنتاج الذخائر لمستوى قياسي

رفعت كوريا الشمالية إنتاجها من الذخائر إلى مستويات غير مسبوقة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية لجيش البلاد وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم البلاد كيم جونغ-أون قام بزيارة ميدانية لمصنع متخصص في صناعة الذخائر، حيث أشرف على عمليات الإنتاج وأعرب عن رضاه حيال التقدم التقني الكبير الذي شهده المصنع. وأشارت الوكالة إلى أن معدل الإنتاج الحالي تجاوز أربعة أضعاف المتوسط السنوي، كما تخطى أعلى مستوى سابق تم تسجيله.

وأكد كيم خلال جولته أن تعزيز قوة المدفعية يعتبر من الركائز الأساسية لرفع الكفاءة القتالية للجيش الكوري الشمالي، مشدداً على أن هذا التوسع الإنتاجي يشكل خطوة استراتيجية ضمن توجهات الحزب لتقوية القدرات الدفاعية.

وشملت جولة كيم أيضاً زيارة لمصنع للآلات، حيث ناقش مع القائمين عليه خطط التحديث طويلة الأجل، داعياً إلى تحويل المصنع إلى نموذج صناعي رائد، قادر على إنتاج معدات ذكية وسريعة ودقيقة تلبي احتياجات قطاع الدفاع وغيره من القطاعات الاقتصادية.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع إعلان بيونغ يانغ عن تنفيذ تجربة ناجحة على أنظمة تسليح جديدة تم تثبيتها على مدمرة بحرية حديثة تُدعى "تشوي هيون"، خلال مناورات أجريت مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر / وكالات