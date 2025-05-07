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"لتنفيذ عملية هدمٍ جديدة"

قوات الاحتلال تدفع بجرافاتٍ عسكريَّة إلى قرية دير ابزيغ غربي رام الله

07 مايو 2025 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تدفع بجرافاتٍ عسكريَّة إلى قرية دير ابزيغ غربي رام الله

دفعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بجرافاتها العسكرية إلى قرية دير ابزيغ غرب رام الله، لتنفيذ عملية هدم جديدة تطال عدد من منازل المواطنين في القرية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الدوارة في القرية، برفقة جرافات، تمهيدا لتنفيذ عملية هدم سبعة منازل في القرية، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت أصحاب هذه المنازل بهدمها، وذلك في تاريخ 16 نيسان/ أبريل 2025.

وتصاعدت عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة خلال الشهر الجاري، وطالت عددا من المنشآت والمنازل المأهولة وغير المأهولة، إضافة إلى تدمير منشآت زراعية.

وتأتي عمليات الهدم والتدمير في محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا عن منازلهم وأراضيهم، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني وفرض مخططات استيطانية جديدة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #هدم الخيام #بؤر استيطانية في رام الله

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