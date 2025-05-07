قصف صاروخي هندي على باكستان وإسلام آباد ترد

شن الجيش الهندي عشرات الغارات على مواقع مختلفة داخل باكستان، منفذا تهديداته منذ أيام بتوجيه ضربات لما وصفها بـ"معسكرات إرهابيين".

وقالت الحكومة الهندية الأربعاء إن الجيش شن (العملية سيندور) مستهدفا تسعة مواقع في باكستان وجامو وكشمير.

وأضافت الحكومة في بيان أن الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.

فيما ذكر متحدث باسم الجيش الباكستاني أن عدد القتلى وصل إلى 8 بينهم طفلة وامرأتين، إضافة إلى نحو 33 إصابة، جلها داخل مدينة بهاولبور في إقليم البنجاب.

وقال الجيش الباكستاني إن تم استهداف 5 مساجد، ومحطة كهرباء في مظفر آباد لقصف بواسطة صاروخ.

ورد الجيش الباكستاني على الهجوم الهندي بشكل فوري، وأعلن إسقاط مروحيتين هندية، وإسقاط طائرة مسيرة ثالثة.

وتشهد النقاط الحدودية بين البلدين قصفا عنيفا متبادلا، فيما أعلنت الهند سقوط قتلى وجرحى.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن "الشعب والجيش يعرفان كيف يواجهان العدو ولن نسمح له أبدا بتحقيق أهدافه الخبيثة"، مضيفا أن "الأمة بأكملها تقف إلى جانب قواتنا المسلحة ومعنويات شعبنا في أعلى درجاتها".

وقال شريف "لدينا كامل الحق في الرد بقوة على العدوان العسكري من جانب الهند"، مؤكدا أن "العدو شن هجوما جبانا على 5 مواقع في باكستان ويجري الرد عليه بكل قوة".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها "تدين بشدة أفعال الهند" التي "انتهكت سيادة باكستان باستخدام أسلحة بعيدة المدى من داخل المجال الجوي الهندي".

المصدر / وكالات