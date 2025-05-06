الإعلاميَّ الحكوميِّ: الاحتلال قصف 234 مركز إيواء ونزوح بغزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، ارتكاب الاحتلال مجزرة وحشية في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج (وسط قطاع غزة)، والتي كانت تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن استشهاد 22 مدنياً وإصابة 52 آخرين بجراح متفاوتة.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحافي، إن هذه الجريمة تعدُّ امتداداً مباشراً لجريمة الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني للشهر الـ19 على التوالي.

وأشار البيان إلى، أن الاحتلال يواصل استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (234) مركزاً حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

كما أوضح الإعلامي الحكومي، بأن هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى، ومنع إدخال الوقود، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وحمَّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

وطالب المكتب الحكومي بغزة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين