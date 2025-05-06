اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين... و"إسرائيل تُفاجأ"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت سلطنة عمان وساطتها بين واشنطن والحوثيين والتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، وذلك بعد وقت وجيز من تصريح لترامب قال فيه إن بلاده ستوقف فورا الهجمات التي تشنها على اليمن.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية العُمانية، أنه "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخرا مع الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين".

وأضاف "وفي المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي"، مشيرا إلى أن بلاده تأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

من جانب الحوثيين، أكد القيادي في حركة "أنصار الله" ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، أن دعم غزة في وجه العدوان الإسرائيلي "ثابت وماضٍ مهما كان الثمن"، مشدداً على أن العمليات الأخيرة أثبتت أن "ضرباتنا مؤلمة وستستمر".

وقال المشاط في تصريحات رسمية مساء الثلاثاء: "لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن، وما حصل يثبت أن ضرباتنا مؤلمة وستستمر"، في إشارة إلى الهجمات البحرية والجوية التي تنفذها الحركة في إطار ما تسميه "نصرة الشعب الفلسطيني".

ووصف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 19 شهراً بأنه "يؤكد صوابية تحرك شعبنا وجهاده، ويطمئنه أكثر عندما يرى أنه في مواجهة أقذر عدو عرفته البشرية"، حسب تعبيره.

وفي لهجة تحذيرية، توجه المشاط برسالة مباشرة إلى الإسرائيليين قائلاً: "ردنا بإذن الله سيكون مزلزلًا، مؤلمًا، ولن يكون بمقدور العدو الإسرائيلي تحمله"، مضيفاً: "لكل الصهاينة من الآن وصاعداً، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورًا، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم".

كما قال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي إن وقف الولايات المتحدة "للعدوان" على اليمن "سيتم تقييمه ميدانيا أولا".

وأضاف في منشور على منصة إكس "عمليات اليمن كانت ولا زالت إسنادا لغزة لإيقاف العدوان"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل وقف الهجمات على "إسرائيل".

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عمليات اليمن كانت ولازالت إسناد لغزة لإيقاف العدوان وإدخال المساعدات

وأعلن السيد القائد ذلك بعد مهلة الأربعة الايام

وكانت بيانات القوات المسلحة تؤكد في بيانات عملياتها ضد البوارج الأمريكية أنها ردا على العدوان الامريكي الهادف لإيقاف إسناد اليمن لغزة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 6, 2025

من جهتها، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، بأن إعلان الرئيس الأميركي بشأن وقف الهجمات على الحوثيين، فاجأ المسؤولين الإسرائيليين، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستوى السياسي في إسرائيل لم يُبلغ مسبقًا بهذا الشأن قبل تصريحات ترامب.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي مطلع، بأن إعلان ترمب بشأن الحوثيين يعد خبرًا سيئًا جدًا بالنسبة لإسرائيل.

ويقوم ترامب بجولة في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار الحالي، يزور خلالها كلا من السعودية وقطر والإمارات، ولن تشمل "إسرائيل".

وكان المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد صرح الإثنين بأنه يأمل بأن تصدر قريبا "إعلانات مهمة تتعلق بتوسيع اتفاقيات أبراهام".

المصدر / فلسطين أون لاين