حماس: مجزرة البريج جريمة حرب بشعة تستوجب ملاحقة قادة الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، أن ارتكاب جيش الاحتلال مجزرةً بشعة بقصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، اليوم الثلاثاء، "في جريمةٍ جديدةٍ تُضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الصهيوني المجرم، ارتكب جيش العدو مجزرةً بشعة بقصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء 18 شهيدًا وعشرات الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد البيان، أنّ استهداف المدنيين العزّل، في أماكن اللجوء والإيواء، وضمن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، يكشف إصرار الاحتلال على ارتكاب مجازر جماعية، في سياق حرب إبادة ممنهجة ضد شعبنا في غزة، تهدف لكسر إرادته وتهجيره.

وأوضح أن ما يحدث "مشهدٍ دمويٍّ صادمٍ، يعكس وحشية هذا الاحتلال ونزعته الإجرامية المستمرة، بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره".

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، بالخروج عن صمتهم، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف المجازر، ووقف الحرب، وفتح المعابر لإدخال الدواء والغذاء، وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة.