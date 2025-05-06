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بالفيديو مجزرة دامية... 20 شهيدًا في قصف الاحتلال مدرسةً تؤوي نازحين بمخيم البريج

06 مايو 2025 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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مجزرة دامية... 17 شهيدًا في قصف الاحتلال مدرسةً للنَّازحين في البريج
متابعة/ فلسطين أون لاين

ارتقى20  شهيدًا وعدد من الجرحى، اليوم الثلاثاء، في استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنًا غالبيتهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات تم نقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، ومستشفى العودة بمخيم النصيرات.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن ضحايا لا يزالون تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على مخيم البريج، مشيرًا إلى أن معظم المصابين في القصف على مخيم البريج حالاتهم حرجة.

كما وأشار إلى أن الوضع في المستشفى كارثي نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في البريج.

وقد عُرف من الشهداء حتى اللحظة: الشهيدة نداء رياض ابو جبارة (الدواهيدي)، وأحمد نادر جبر، والطفل : صهيب السيد، والطفلة مسك عبد الله وليد أبو غرقود، ومحمد رمضان.

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب المدمرة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 52,615 شهيدا و118,752 إصابة بعد وصول 48 شهيدا و142 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة الثلاثاء.

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#غزة #البريج

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