قطر تؤكد مواصلة جهود الوساطة بشأن غزة رغم الصعوبات

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت قطر اليوم إن جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة مستمرة "رغم الوضع الصعب".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة بأن "الوساطة القطرية والمصرية والأمريكية تركز على إنهاء الحرب الكارثية في غزة"، دون تقديم تفاصيل محددة.

وأضاف، أن جهود الوساطة السابقة "أدت إلى إطلاق سراح عدد من الرهائن أكبر مما تم تحقيقه من خلال العمليات العسكرية".

ورفض المتحدث القطري استخدام المساعدات الإنسانية في غزة كورقة مساومة.

وقال إن "سياسة إسرائيل في استخدام المساعدات كسلاح يجب أن تتوقف"، داعيا إلى ممارسة ضغوط دولية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.