مبعوث ترامب يتوقع تطبيع دول عربية للعلاقات مع "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

توقع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أن تقوم المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار ما يسمى " اتفاقيات إبراهيم ".

وقال ستيف ويتكوف خلال حدث نظمته السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء أمس، حسبما نقل موقع "جويش إنسايدر": "نعتقد أننا سنحصل على بعض الإعلانات، أو الكثير منها، في وقت قريب جدًا، ونأمل أن تسفر عن تقدم كبير بحلول العام المقبل".

أقيم هذا الحدث بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948 نتيجة النزوح القسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم في أعقاب هجمات العصابات الصهيونية خلال النكبة .

خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وُقِّعت سلسلة من الاتفاقيات برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان . كما أقامت مصر والأردن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد توقيع معاهدات سلام قبل عدة عقود .

وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل حربها الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث قتلت أكثر من 52600 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023