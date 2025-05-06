بلديَّة جباليا النزلة تحذِّر من كارثة وشيكة بسبب عجزها عن ترحيل النُّفايات

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت بلدية جباليا النزلة، من "كارثة صحية وبيئية كبيرة" بسبب آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة"، إثر منع إسرائيل طواقم البلدية من الوصول للمكب الرئيسي قرب الحدود الشرقية للمدينة، وتدمير معظم آلياتها خلال أكثر من 16 شهرا من العدوان.

وأوضحت البلدية، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن طواقمها باتت غير قادرة على الوصول إلى المكبات الرئيسية التي تقع ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال، ما اضطرها للترحيل نحو مكبات عشوائية مؤقتة، في وقت تعرّضت فيه مرافق البلدية وكراجاتها للقصف المتواصل، خصوصاً القصف المتعمد الذي استهدفها في 22 أبريل/نيسان 2025، ما أدى لتدمير أكثر من 90% من آلياتها ومعداتها.

وأضاف البيان، أن هذا الأمر بات يشكل مُعضلة كبيرة خشية من كارثة صحية وبيئية وشيكة في جباليا يصعب السيطرة عليها تزامنًا مع ضعف وشح موارد القطاع الصحي بغزة جراء استمرار العدوان الذي يمنع إدخال المستلزمات الطبية كافة للمنظومة الصحية في القطاع.

وطالبت البلدية كافة المؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل والضغط من أجل وقف العدوان، وتأمين دخول المعدات والاحتياجات الضرورية، لتفادي انهيار بيئي وصحي واسع النطاق في جباليا وعموم قطاع غزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مختلف سبل تسيير شؤون الحياة في قطاع غزة، ويكرر استهداف الآليات والمعدات الثقيلة كي يحرم البلديات من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وبحسب مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، فإن "الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج كافة مقومات الحياة، ويقصف مرافق البلديات، وقد ألحق ضرراً كبيراً بعمل البلديات من خلال تدمير العديد من الآليات والجرافات بأنواعها المختلفة، وتدمير المكاتب الإدارية، وخدمات البنية التحتية، ما أدى إلى توقف بعض الخدمات الأساسية".

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.