الصِّحَّة بغزَّة: 48 شهيدًا و 142 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 48 شهيدًا و 142 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,507 شهداء 6,711 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,615 شهيد و 118,752 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







المصدر / فلسطين أون لاين