تصاعد العنف في (تل أبيب).. عصابات مراهقين تبث الرُّعب في شوارع المدينة

تشهد شوارع وسط (تل أبيب) تصاعداً في أعمال العنف والسطو، تنفذها عصابات من المراهقين، معظمهم من أحياء جنوب المدينة.

وتشير شهادات سكان وأولياء أمور إلى أن هذه المجموعات، التي تضم أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عاماً من خلفيات "إسرائيلية" وأجنبية، تنفذ هجماتها في مناطق مثل شارع بن يهودا، لينكولن، وبوغراشاف.

وحسب ما نشر موقع "معاريف" اليوم الثلاثاء، فإنه خلال الأسابيع الأخيرة، سُجّلت حوادث سطو واعتداءات طالت مراهقين وممتلكات عامة وخاصة.

وفي إحدى الوقائع، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وصديقاتها للسرقة تحت تهديد السلاح. كما اعتقلت الشرطة قاصرين أحدهما من أصول أجنبية بعد تورطهما في هذه الأعمال.

السكان يعبّرون عن قلقهم من تفاقم الظاهرة، لا سيما مع غياب حلول جذرية من قبل البلدية والشرطة. ويعزو البعض تصاعد العنف إلى العطل المدرسية الطويلة والتضييق الأمني في جنوب المدينة، مما دفع مجموعات الشباب إلى التمدد نحو الأحياء المركزية.

نوريت، وهي أم لطفلين، تقول: "كنت أسمح لهما بالخروج بحرية، لكنني الآن أطلب منهما الاتصال بي كل نصف ساعة. الوضع لم يعد آمناً". ويضيف والد آخر: "نحن لا نعارض المراهقين، لكننا نريد شوارع آمنة لأطفالنا. ما يحدث يهدد مستقبل المدينة".

وبينما وعدت الشرطة بتكثيف دورياتها في المناطق الساخنة، يطالب الأهالي بخطة متكاملة تمنع تحوّل وسط (تل أبيب) إلى بؤرة جديدة للفوضى، على غرار ما يحدث في الأحياء الجنوبية، حيث تنتشر مجموعات من القاصرين في الحدائق العامة وتخرب الممتلكات.

تظل المخاوف قائمة مع اقتراب العطلة الصيفية، في ظل غياب خطوات واضحة لحماية الأمن المجتمعي وردع هذه الظواهر الخطي

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين