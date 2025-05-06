"أونروا": 66 ألف طفل بغزَّة يعانون من سوء تغذية خطير

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أكثر من 66 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء تغذية خطير، جراء سياسة التجويع التي تواصل "إسرائيل" تنفيذها، بعد إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة، في بيان يوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال المعابر مع قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.

وحسب وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 57 منذ بدء العدوان، محذرة من تزايد العدد، في ظل إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات.

وحذر مسؤولون فلسطينيون حكوميون وأمميون من مخاطر استمرار إغلاق المعابر، ومنعها دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وأدوية ووقود ومياه إلى القطاع منذ شهرين.

المصدر / وكالات