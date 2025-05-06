فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اللجنة المشتركة للاجئين ترفض خطط الاحتلال لتحويل المُساعدات لأداة إذلال

الاحتلال يشرع بهدم 106 منازل بمخيمي طولكرم ونور شمس

حماس: مُصادقة الاحتلال على توسيع الحرب بغزَّة قرارٌ صريح بالتَّضحية بأسراه

مسؤول "إسرائيلي" يحذّر: استمرار القتال في غزَّة يهدِّد حياة الأسرى

معاريف: حكومة نتنياهو غارقة في الدِّماء والزَّمن لن يغسل العار

"ميد جلوبال" تعلن عن فتح باب التسجيل للمكملات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات بغزة

الجبهة الشعبية تحذِّر: حياة الأسير أحمد سعدات في خطر داخل زنازين العزل

آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى "إسرائيل" والإعلام العبري يقر: ضربةٌ اقتصاديَّة

من بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

"أونروا": 66 ألف طفل بغزَّة يعانون من سوء تغذية خطير

06 مايو 2025 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
...
"أونروا": 66 ألف طفل بغزَّة يعانون من سوء تغذية خطير

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أكثر من 66 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء تغذية خطير، جراء سياسة التجويع التي تواصل "إسرائيل" تنفيذها، بعد إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة، في بيان يوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال المعابر مع قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.

وحسب وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 57 منذ بدء العدوان، محذرة من تزايد العدد، في ظل إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات.

وحذر مسؤولون فلسطينيون حكوميون وأمميون من مخاطر استمرار إغلاق المعابر، ومنعها دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وأدوية ووقود ومياه إلى القطاع منذ شهرين.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الشهداء الأطفال #حرب التجويع #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة