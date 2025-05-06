الاحتلال يشرع بهدم 106 منازل بمخيمي طولكرم ونور شمس

بدأ الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات هدم واسعة في مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث شرع بهدم 106 مبان فلسطينية ضمن حملة عسكرية متواصلة.

وقالت القناة الـ 14 العبرية، إن جيش الاحتلال بدأ بهدم أكثر 106 مبان، في مخيمي طولكرم ونور شمس، ضمن العدوان المتواصل على المنطقة منذ أشهر.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن الاحتلال هدم 15 وحدة سكنية في مخيم نور شمس، مضيفًا أن "عمليات الهدم تعبر عن السادية الحقيقية المنطلقة من العقلية الإجرامية و التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل مكان".

وأضاف في بيان، أن "مواصلة جريمة العدوان و تصعيده يزيد من معاناة المواطنين وأزمة النزوح القسري".

وشدد على أن "إخراج المواطنين من منازلهم عنوة، وتحت حجج واهية لا علاقة لها بأي دواع أمنية".

وقال شهود عيان إن جرافات الاحتلال بدأت ظهرا أمس، هدم عدد من المنازل مكونة من عدة طوابق في حي المنشية بمخيم نور شمس.

والخميس، أعلن جيش الاحتلال عزمه هدم 106 مبان فلسطينية في مخيمي طولكرم ونور شمس وأرفق إعلانه بخرائط تظهر بعلامات حمراء المنازل المستهدفة، وسلم نسخة منه للسلطة الفلسطينية.

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بهدم 6 منازل جديدة بمخيم نور شمس شرق طولكرم، شمال الضفة الغربية، وذلك استمرارا لمخططات الهدم الواسعة في مخيمات طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بإخطار جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم 6 منازل في مخيم نور شمس في طولكرم، بحجة “أغراض عسكرية”، ضمن العملية العسكرية المتواصلة للشهر الرابع على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي، ولليوم الـ86 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري واقتحامات واعتقالات. ويشهد مخيما طولكرم ونور شمس ومحيطهما انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، تزامنا مع الحصار المشدد عليهما، وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية.

وتسبب العدوان المتواصل على مخيمي طولكرم ونور شمس حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي.

ويواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.

وأسفر عدوان الاحتلال وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.



المصدر / فلسطين أون لاين