مسؤول "إسرائيلي" يحذّر: استمرار القتال في غزَّة يهدِّد حياة الأسرى

حذّر اللواء الاحتياط "نيتسان ألون"، رئيس وحدة الأسرى في الجيش الإسرائيلي، من أن تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة يعرض حياة الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية لخطر حقيقي، مؤكدًا أن بعضهم يُحتجز في ظروف قاسية تزداد سوءًا مع اشتداد القتال.

وفي تصريحات نشرها موقع "معاريف" العبري اليوم الثلاثاء، أكد ألون وجود علاقة مباشرة بين هجمات "الجيش الإسرائيلي" وتصاعد عنف الآسرين، معبّرًا عن قلقه من أن استمرار الحملة العسكرية قد يؤدي إلى "نتائج مأساوية" على حياة الأسرى.

في السياق ذاته، طالبت عائلات 25 أسيرًا بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الأركان إيال زامير وألون، للاطلاع على خطة الجيش لحماية الأسرى. وجاء في رسالتهم: "إذا كان هناك خطر فعلي على حياة أحبائنا، فمن حقنا أن نعرفه من قادة الجيش، لا عبر الإعلام".

وتصاعدت انتقادات العائلات بعد تسريبات عن تحذير وجهه رئيس الأركان خلال اجتماع وزاري مغلق، قال فيه: إن توسيع العملية في غزة قد يؤدي إلى فقدان الأسرى، وهو ما أثار غضب ذويهم، الذين اعتبروا أن "الحفاظ على حياة الأسرى يجب أن يكون أولوية وطنية لا تتعارض مع أهداف الحرب".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين