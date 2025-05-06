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ارتفاع في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 06 مايو 2025

ارتفاع في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 06 مايو 2025

06 مايو 2025 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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ارتفاع في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 06 مايو 2025

 تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الثلاثاء 06 مايو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.73-3.78 بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.90-4.95، بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع.

- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.74-0.76، بيع.

- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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