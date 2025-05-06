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"ميد جلوبال" تعلن عن فتح باب التسجيل للمكملات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات بغزة

06 مايو 2025 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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"ميد جلوبال" تعلن عن فتح باب التسجيل للمكملات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات بغزة 

تعلن مؤسسة ميد جلوبال عن فتح باب التسجيل في مشروعها الخاص بالتغذية، والذي يهدف إلى توفير مكملات غذائية ضرورية للأطفال ضمن الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وكذلك للنساء الحوامل والمرضعات (شرط أن يكون عمر الرضيع أقل من 6 أشهر) المقيمات في منطقتي شمال غزة ومدينة غزة.

يُرجى من الأسر المستوفية للشروط المبادرة إلى تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً عبر الرابط التالي: اضغط هنا

سيتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط لاحقًا عبر رسالة نصية لتحديد موعد ومكان استلام المكملات الغذائية في أحد مراكز التوزيع المخصصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طوفان الأقصى #ميد جلوبال #المكملات الغذائية للأطفال

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