نعيم يُطالب المجتمع الدّولي بالضَّغط على الاحتلال لوقف جريمة التَّجويع في غزَّة

أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، باسم نعيم، أنه "لا معنى" لأي مفاوضات لوقف النار في ظلّ "حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف جريمة التجويع.

وقال نعيم في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشدد على أنّ المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة (بنيامين) نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة.

وأضاف نعيم أن "المجتمع الدولي وفي مقدمه المؤسسات الأممية اعتبرت سياسة التجويع التي تنتهجها "إسرائيل" جريمة حرب" مشددا على أنه "يجب العمل لإدخال المساعدات فورا إلى قطاع غزة في ظل المجاعة التي تتوسع".

وأمس الاثنين، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، رفضها الشديد تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال، مشددة على أن الآلية المطروحة تمثل خرقًا للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتدادًا لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتًا إضافيًا لارتكاب جرائم الإبادة، ما يتطلب موقفًا دوليًا وعربيًا ومصريًا حازمًا.

ودعت حماس، المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.

وأشارت إلى أنّ استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمّده صناعة المجاعة، ويحمّله المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات