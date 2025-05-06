الجبهة الشعبية تحذِّر: حياة الأسير أحمد سعدات في خطر داخل زنازين العزل

حَمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الرفيق الأمين العام أحمد سعدات الذي يواجه ظروفاً صحية وإنسانية بالغة الخطورة داخل زنازين العزل في سجن مجدو.

وأكدت الجبهة أن سعدات يواجه ظروفاً صحية وإنسانية بالغة الخطورة داخل زنازين العزل في سجن مجدو، خاصةً بعد تعرضه لاعتداء وتنكيل وحشي أثناء عملية نقله الأخيرة، ووصفت ما يتعرض له بأنه "جريمة متعمدة" تأتي في سياق تصعيد ممنهج وخطير يستهدف قادة الحركة الأسيرة، ويهدف إلى تصفيتهم البطيئة جسدياً ونفسياً، عبر الإهمال الطبي، والتعذيب، والتنكيل، والعزل، والتجويع الممنهج.

وأضافت "طال أيضًا عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول فرع السجون الرفيق عاهد أبو غلمي إلى جانب عدد من رموز الأسرى من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية".

وشددت الجبهة الشعبية، على أنها ستبذل الغالي والنفيس وتقدم التضحيات من أجل تحرير جميع الأسرى.

كما دعت الجبهة الفلسطنيين، وقواه الحية في الوطن والشتات، وكل أحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى التحرك العاجل والفاعل، والمشاركة في أوسع حملة إسناد مع الأسرى، للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الجرائم الخطيرة، وإنقاذ حياة الأسرى، وفضح هذه الممارسات أمام الرأي العام العالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين