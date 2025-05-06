شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى "إسرائيل" والإعلام العبري يقر: ضربةٌ اقتصاديَّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، اليوم الثلاثاء، أنّ عددًا من شركات الطيران الدولية قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في مطار "بن غوريون" في مدينة اللد المحتلة، مما أدى إلى بقاء آلاف "الإسرائيليين" عالقين في الخارج.

وألغت عشرات شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلة خلال الساعات الـ24 الماضية عقب سقوط الصاروخ الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية، وقالت إنها حققت نجاحًا أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقر فيها "إسرائيل" بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "كلكليست"، أعلنت شركات مجموعة لوفتهانزا، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينغز، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية الإيطالية "آي تي إيه" (ITA) عن تمديد تجميد الرحلات الجوية حتى 11 أيار/مايو الحالي.

وأعلنت الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) ‏الأميركية عن تمديد إلغاء الرحلات حتى 9 أيار الحالي، وشركة الطيران المجرية المنخفضة التكلفة "ويز إير" حتى 8 أيار الحالي.

ومددت شركات الخطوط الجوية اليونانية "إيجه" والخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" وخطوط دلتا الجوية (أميركية) وشركة الطيران الأيرلندية المنخفضة التكلفة "رايان إير" رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى الثلاثاء.

ومن بين شركات الطيران التي ألغت رحلاتها، الإثنين، إلى إسرائيل: الخطوط الجوية الإيجية (4 رحلات) ويورو مكسيكو (4 رحلات)، وطيران كندا (رحلة واحدة)، وطيران أوروبا (رحلة واحدة)، والخطوط الجوية الفرنسية (رحلة واحدة)، والخطوط الجوية الهندية (رحلتان)، والخطوط الجوية النمساوية (3 رحلات)، ودلتا (4 رحلات)، ولوفتهانزا (4 رحلات)، والخطوط الجوية المتحدة (5 رحلات).

وحذرت وزارة المواصلات الشركات الإسرائيلية التي تواصل الطيران كالمعتاد من استغلال الوضع لرفع الأسعار، وفق موقع "كلكليست"، الذي أشار إلى أن هذه الظاهرة حدثت في الماضي عندما توقفت الشركات الأجنبية عن الطيران إلى مطار بن غوريون.

في سياق متصل، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن آلاف "الإسرائيليين" وجدوا أنفسهم عالقين في الخارج بعد تعليق شركات الطيران رحلاتها إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

والأحد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حصار جوي شامل على "إسرائيل" ردًّا على توسيع العمليات العدوانية على قطاع غزة.

وقالت الجماعة في بيان، "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها".

المصدر / وكالات