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من بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

06 مايو 2025 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
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من بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر وائل جاغوب من مدينة نابلس، بعد مداهمة بناية سكنية في حي رفيديا بالمدينة.

يذكر أن الجاغوب، أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، بعد أن أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، إذ كان محكوما بالسجن المؤبد.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم محيط "مقام يوسف" شرق نابلس، ومناطق الضاحية، ومخيم بلاطة، ومنطقة عسكر البلد، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو بلال عزريل، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اعتقلت الشاب عمر إبراهيم أبو زر (21 عامًا) من بلدة الزاوية غرب سلفيت، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت الأسير المحرر زهران زيدات.

وأُصيب ثلاثة مواطنين بكدمات وكسور، واعتُقل شاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عبوين شمال رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على ثلاثة مواطنين، ما أسفر عن إصابتهم بكدمات وكسور، وقد تم تقديم الإسعافات لهم ميدانيًّا.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي فواز خلف، عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته خلال اقتحام البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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