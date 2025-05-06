الاحتلال يُخطر بهدم 6 منازل جديدة بمخيم نور شمس في طولكرم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بهدم 6 منازل جديدة بمخيم نور شمس شرق طولكرم، شمال الضفة الغربية، وذلك استمرارا لمخططات الهدم الواسعة في مخيمات طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بإخطار جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم 6 منازل في مخيم نور شمس في طولكرم، بحجة “أغراض عسكرية”، ضمن العملية العسكرية المتواصلة للشهر الرابع على التوالي.

وأوضحت المصادر أن هذه الإخطارات تأتي استمرارًا لمجزرة هدم حقيقية وكبيرة جدًا يقوم بها الاحتلال في طولكرم، حيث أخطر الخميس الماضي بهدم 58 بناية في مخيم طولكرم، و48 بناية في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأشارت المصادر إلى أن مُخطط الهدم يمتدّ من شارع المدارس وصولاً لمنطقة حارة البلاونة في مخيم طولكرم، جزء منه سيكون استكمال للمرحلة الأولى وسيتقاطع في منتصف المنطقة.

وأضافت المصادر أنه وحسب المخططات فإن الاحتلال يسعى لفتح شوارع كبيرة في المخيمات، ضمن عمليات إعادة هندسة المخيم خدمة لأهدافه العسكرية ولتسهيل عمليات الاقتحام السريعة داخل المخيم.

ولفتت إلى أن ما يحدث استكمال لمخططات إعادة هندسة المخيمات وبدأت في مخيم جنين حيث هدم أكثر من ثلث مخيم جنين وتم تحويل المناطق المهدومة كليا وجزئيا لطرقات وشوارع قسّمت المخيم لأحياء صغيرة سهل الوصول عسكريا لأي جزء منها بسرعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي، ولليوم الـ86 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري واقتحامات واعتقالات.

ويشهد مخيما طولكرم ونور شمس ومحيطهما انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، تزامنا مع الحصار المشدد عليهما، وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية.

وتسبب العدوان المتواصل على مخيمي طولكرم ونور شمس حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي.

ويواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.

وأسفر عدوان الاحتلال وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

المصدر / وكالات