تقديرات إسرائيلية: اليمن استخدم صاروخًا من طراز جديد لاستهداف مطار بن غوريون

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن تقديرات "إسرائيلية" تشير إلى أن الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية يوم الأحد اتجاه مطار بن غوريون من طراز جديد.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن التقديرات تؤكد أن الجماعة لا تزال تطوّر صواريخ ومسيرات جديدة رغم الهجمات الأميركية المستمرة على مناطق سيطرتها في اليمن.

ومن جانبها، نقلت القناة 13 عن مصدر أمني قوله إن "إسرائيل" تستعد لاستهدافها مجددا بالصواريخ من قبل اليمن لأن الهجوم الذي نفذته واستهدف الحديدة لن يوقف هجماتهم.

ويوم الأحد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، فرض حصار جوي شامل على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال استهداف متكرر ومتصاعد للمطارات الإسرائيلية، وفي مقدمتها مطار بن غوريون في "تل أبيب"، وذلك بعد تنفيذها عملية عسكرية جديدة استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي، في إطار "نصرة الشعب الفلسطيني، ورفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال الإعلام العبري إن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

كما أوضحت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

المصدر / فلسطين أون لاين