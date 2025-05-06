آخر التَّطوُّرات.. شهداء ومصابون في مجازر داميّة وغارات متواصلة على قطاع غزَّة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبة عشرات آلاف المجازر الدّامية بحق المواطنين، مستخدمةً كافة أساليب القتل والأسلحة المدعومة أمريكيًا، وسط صمت دولي متواصل.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,507 شهداء 6,711 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,615 شهيد و 118,752 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأكد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المستودع الرئيسي لتوزيع الطعام بمدينة غزة أصبح فارغا.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء نتيجة التجويع إلى 57 شهيداً، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية في حرب الإبادة الجماعية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.

ارتقى 20 شهيدًا وعدد من الجرحى، اليوم الثلاثاء، في استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنًا غالبيتهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات تم نقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، ومستشفى العودة بمخيم النصيرات.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن ضحايا لا يزالون تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على مخيم البريج، مشيرًا إلى أن معظم المصابين في القصف على مخيم البريج حالاتهم حرجة.

كما وأشار إلى أن الوضع في المستشفى كارثي نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في البريج.

وقد عُرف من الشهداء حتى اللحظة: الشهيدة نداء رياض ابو جبارة (الدواهيدي)، وأحمد نادر جبر، والطفل : صهيب السيد، والطفلة مسك عبد الله وليد أبو غرقود، ومحمد رمضان.

كما دمّرت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، منزلًا في حي الشحايدة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء في قصف الاحتلال على بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أُصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال شارع السكة بحي الزيتون في مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إنه انتشال جثامين 5 شهداء من منزل عائلة صيام المستهدف في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما لايزال 23 آخرين تحت الأنقاض، عرف منهم "صبري صيام، ياسر صيام، محمد صيام، محمود صيام".

كما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمدان محيط مدرسة السوارحة غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

وفجّر الاحتلال روبوتًا في منطقة الشيماء شمالي بيت لاهيا، فيما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال شارع النزهة في جباليا.

وشنت قوات الاحتلال عمليات نسف في بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي متجدد على المناطق الغربية للمدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الزعفران شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة أبو دراز قرب برج إرسال لشركة جوال شمال عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، فيما استشهدت طفلة وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المجايدة بمواصي خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي التفاح شرقي مدينة غزة تزامنًا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.





المصدر / فلسطين أون لاين