حماس تدين قصف الاحتلال لليمن... وتؤكِّد: محاولةً فاشلةً لكسر الدَّعم لغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، والذي نفّذته طائرات جيش الاحتلال الإرهابي، واستهدف مواقع مدنية في مدينة الحديدة ومينائها.

وقالت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، إنّ "هذا العدوان الوحشي يمثّل جريمة حرب وإرهاب دولة ممنهج، ويأتي في سياق محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو الفاشلة لثني اليمن والإخوة في أنصار الله، عن دورهم البطولي في إسناد قطاع غزة، في مواجهة الإبادة المستمرة بحقّ المدنيين الأبرياء".

وأضافت، إنّ "العدو الصهيوني، الذي تلقّى صفعة صاروخية نوعية، يحاول عبثًا، من خلال هذا العدوان، ترميم صورته المهشّمة، بعد فشل كل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ اليمني".

وشدّدت حماس على أن الشعب اليمني وقيادته "قد أثبتوا في كل محطة عدوانية تمسكهم بخيار الكرامة والدعم الثابت لقضية فلسطين"، معتبرة أن هذا الموقف يعزز وحدة مصير الأمة في مواجهة ما وصفته بـ"الفاشية الصهيونية".

وفي ختام بيانها، دعت الحركة كافة مكونات الأمة العربية والإسلامية إلى حشد الطاقات وتوحيد الجهود للتصدي لعدوان الاحتلال، ومواجهة مخططاته التوسعية وجرائمه بحق شعوب المنطقة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، نفّذت الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية، 7 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف شمالي شرقي صنعاء. كما شنت الطائرات الأميركية 3 غارات على منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ سلاح الجو الإسرائيلي ينفّذ حالياً هجمات في اليمن، مشيرةً إلى أنّ "الضربات استهدفت 9 مواقع مختلفة بشكل متزامن".

وتأتي هذه الاعتداءات بعدما استهدف اليمن، أمس الأحد، مطار "بن غوريون"، وبعد سلسلة من الهجمات اليمنية ضد مواقع إسرائيلية وسفن مرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر، دعماً لغزة.