عدوان إسرائيلي أميركي على الحديدة غربي اليمن

متابعة/ فلسطين أون لاين

استهدف عدوان جوي إسرائيلي - أميركي ميناء الحديدة، غربي اليمن، بـ6 غارات، اليوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ هجمات في اليمن، مشيرةً إلى أنّ "الضربات استهدفت 9 مواقع مختلفة بشكل متزامن".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً عن مصدر أمني أنّه "جرى إلقاء 50 قنبلة على ميناء الحديدة".

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "الهجوم على اليمن كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وعلى الرغم من ذلك، نقلت "القناة الـ13" الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "لا نتوقع أن يؤدي هجومنا على اليمن إلى وقف إطلاق الصواريخ علينا".

وأضاف المسؤول الأمني أنّ "سلاح الجو يستعد لاستمرار إطلاق أنصار الله الصواريخ على إسرائيل".

كذلك، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنّ كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن اسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس حركة "شاس" أرييه درعي، "حضروا في مقر القيادة في وزارة الأمن في تل أبيب أثناء الهجوم على اليمن".

في غضون ذلك، لفت الإعلام الإسرائيلي إلى "حالة من التأهّب تسود إسرائيل لاحتمال تلقي رد يمني"، مؤكّداً أنّ "الهجمات قد انتهت".

وفي وقتٍ سابق اليوم، نفّذت الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية، 7 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف شمالي شرقي صنعاء. كما شنت الطائرات الأميركية 3 غارات على منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ سلاح الجو الإسرائيلي ينفّذ حالياً هجمات في اليمن، مشيرةً إلى أنّ "الضربات استهدفت 9 مواقع مختلفة بشكل متزامن".

وتأتي هذه الاعتداءات بعدما استهدف اليمن، أمس الأحد، مطار "بن غوريون"، وبعد سلسلة من الهجمات اليمنية ضد مواقع إسرائيلية وسفن مرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر، دعماً لغزة.