أردوغان يؤكد لترامب خطورة الوضع الإنساني بغزة.. والأخير يعلق

وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، خطورة الوضع الإنساني المتفاقم بقطاع غزة، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق، ودعا نظيره لزيارة تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، تناول العلاقات الثنائية والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين.

كما أكد الرئيس التركي لترامب أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى أبعاد خطيرة وأن تركيا مستعدة لتقديم الدعم من أجل إيصال المساعدات وإحلال سلام دائم.

وشدد الرئيس التركي بحسب البيان على دعمه لنهج الرئيس ترامب في إنهاء الحروب حول العالم.

وأوضح ترامب في تدوينة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن أردوغان سيزور الولايات المتحدة وأن أردوغان دعاه أيضا من أجل زيارة تركيا.



وقال ترامب "أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية، لكنها دموية، بين روسيا وأوكرانيا.. الآن!"، مضيفا "علاقتي مع أردوغان كانت ممتازة خلال ولايتي الأولى وعملنا عن كثب لمعالجة قضايا".



وكان مسؤولين أتراك تحدثوا في تصريحات سابقة عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى الولايات المتحدة من أجل لقاء نظيره الأمريكي، ومن المتوقع أن تتطرق المباحثات بينهما إلى العديد من الملفات الإقليمية بينها سوريا وقطاع غزة.

المصدر / وكالات