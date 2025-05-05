"باباموبيل" تتحول إلى مستوصف لأطفال غزة.. استجابةً لرغبة البابا الراحل

متابعة/ فلسطين أون لاين

في خطوة إنسانية تعكس التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني، سيتم تحويل سيارة "باباموبيل" الشهيرة التي استخدمها البابا فرنسيس في تنقلاته إلى مستوصف متنقل للأطفال في قطاع غزة.

وقد أعلنت مؤسسة "كاريتاس" الخيرية التابعة للفاتيكان عن هذه المبادرة، مؤكدة أن السيارة الصغيرة البيضاء التي استخدمها في رحلته إلى بيت لحم عام 2014، لا تزال تشهد على زياراته العديدة إلى الأراضي المقدسة، ستتحول إلى وحدة طبية متنقلة، مجهزة بمعدات طبية حيوية لتقديم الرعاية للأطفال في غزة.

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة جاءت استجابة لرغبة الكاردينال السويدي أندرس أربوريليوس الذي تحدث عن هذه الفكرة مع البابا فرنسيس، الذي وافق على تحويل السيارة لخدمة الأطفال المحرومين من الرعاية الطبية.

وتعتبر السيارة خطوة في تقديم الخدمات الأساسية لأطفال غزة في وقت يعانون فيه من نقص حاد في الرعاية الصحية بسبب الحصار المستمر.

وبحسب "كاريتاس"، ستزود المركبة المتنقلة بمعدات طبية من محاقن وأكسجين ولقاحات مخزنة في ثلاجة صغيرة، وستتم إدارتها بواسطة فريق طبي مختص. الهدف هو تقديم الرعاية الطبية مباشرة لأولئك المحرومين في المناطق الأكثر تضررًا من الحرب، وحماية حقوقهم وكرامتهم في وقت تزداد فيه الأزمة الإنسانية في غزة بشكل يومي.

وعلّق الأمين العام لـ"كاريتاس القدس" أنطون أصفر في بيان "تمثل هذه المركبة الحب والتضامن من صاحب القداسة تجاه الأكثر ضعفا، وهو ما أظهره طوال الأزمة".

تعكس هذه الخطوة الإنسانية حب البابا فرنسيس وتعاطفه العميق مع الأطفال والضعفاء في غزة، وهو ما كان يعبر عنه خلال سنواته الأخيرة، وعشية وفاته، وفي رسالة بمناسبة عيد الفصح تلاها أحد معاونيه من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في روما، ندد البابا بـ"الوضع الإنساني المأسوي والمخزي" في غزة. كما جدد في تلك المناسبة دعوته لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وتوجد في غزة طائفة مسيحية صغيرة، ويقول الفاتيكان إن البابا فرنسيس كان يتصل بكنيسة العائلة المقدسة في غزة يوميا تقريبا طوال معظم فترة الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين