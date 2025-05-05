معاريف: (إسرائيل) عادت لتكوُّن "جزيرة معزولة"... والصَّاروخ اليمنيُّ حقَّق هدفه

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر آفي أشكينازي، المراسل والمحلل العسكري في صحيفة معاريف العبرية، من التهديد المتصاعد الذي بات يشكّله الحوثيون على "إسرائيل"، مؤكدًا أن الصاروخ اليمني الذي سقط مؤخرًا قرب مطار بن غوريون ليس مجرد حادث عابر، بل يعكس نجاح الحوثيين في تحقيق هدفهم المعلن: "بذل كل جهد ممكن لعزل إسرائيل عن العالم الخارجي".

وقال أشكينازي إن الهجمات الصاروخية والمسيّرة من اليمن، التي تصاعدت خلال العام والنصف الماضيين، بات من المستحيل اعتراضها بالكامل، مشيرًا إلى أن "بناء جدار فوق سماء إسرائيل لم يعد ممكنًا"، ما يعكس خللًا في قدرة سلاح الجو والمنظومات الدفاعية على مواجهة تهديدات بعيدة المدى.

وأضاف أن اليمنيين نجحوا، على نحو غير مسبوق، في المساس برموز السيادة الإسرائيلية، وفرض حصار فعلي على إسرائيل، من خلال تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، ومنع السفن التجارية من الوصول إلى ميناء إيلات، وحتى إلى قناة السويس، ما أدى إلى تقليص حركة التجارة البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط.

وختم أشكينازي مقاله بالتحذير من أن إسرائيل باتت تخضع لحصار جوي وبحري خانق، وأنها "عادت لتكون جزيرة معزولة في مواجهة العالم الأوسع"، في تطور لم يكن في حسبان المؤسسة الأمنية والعسكرية.

ويوم أمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء السبت، فرض حصار جوي شامل على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال استهداف متكرر ومتصاعد للمطارات الإسرائيلية، وفي مقدمتها مطار بن غوريون في "تل أبيب"، وذلك بعد تنفيذها عملية عسكرية جديدة استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي، في إطار "نصرة الشعب الفلسطيني، ورفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال الإعلام العبري، الأحد، إن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

كما أوضحت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

من جهته، أكد الإسعاف أنه قدم العلاج لـ8 مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون جروح أحدهم متوسطة.