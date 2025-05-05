الاحتلال يهدم 26 منشأة فلسطينية جنوبي الخليل

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 26 منشأة فلسطينية في قرية "خلة الضبع"، شرقي مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هدمت 20 وحدة سكنية و5 مغارات قديمة، بالإضافة لبئر في قرية "خلة الضبع"، شرقي مدينة يطا.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة وأخلت منازل لعائلة الدبابسة بالقوة، قبل أن تشرع بهدم خمسة مساكن وبئري مياه، في خطوة تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق أوسع لسياسة الهدم المتسارعة التي ينفذها الاحتلال في مناطق (ج)، بذريعة البناء دون ترخيص، رغم القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على إصدار التراخيص للفلسطينيين، ما يجعل من البناء المرخص شبه مستحيل.

وتعد هذه السياسات جزءا من خطة إسرائيلية أوسع لتعزيز التوسع الاستيطاني، وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يشمل تهجير السكان الأصليين، وتوسيع المستوطنات، وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

المصدر / وكالات