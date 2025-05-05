الصِّحَّة بغزَّة: 32 شهيدًا و 119 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 32 شهيدًا (منهم 9 شهداء انتشال)، و 119 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,459 شهيدًا، 6,569 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,567 شهيدًا و 118,610 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين