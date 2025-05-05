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حماس: الاغتيالات الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال تستوجب تحركًا عاجلًا

05 مايو 2025 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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حماس: الاغتيالات الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال تستوجب تحركًا عاجلًا

طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأسرى بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، ومن بينهم قيادات الحركة الأسيرة، من عمليات اغتيال ممنهجة داخل سجون الاحتلال.

وشدد مرداوي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، على أن تلك المؤسسات، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ملزمة بمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والتحرك الجاد لوضع حد لما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل يومي، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

وقال، إن "الاتفاقيات الدولية تستوجب فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وملاحقة المجرمين الذين ينتهكون حقوق الأسرى، وكشف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم أمام العالم".

وأوضح، أن الجريمة المتواصلة بحق الأسرى وقيادات الحركة الأسيرة تعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص بوضوح على ضرورة فرض عقوبات جزائية فعالة بحق مرتكبي الجرائم ضد الأسرى.

ونوه مرداوي إلى ضرورة تحرك فلسطيني فعال، وعلى كافة المستويات، لإنقاذ الأسرى من جحيم السجون، وإيصال رسالة واضحة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني لا يترك أسراه فريسة لظلم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيالات في سجون الاحتلال

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