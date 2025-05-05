1693 انتهاكًا في شهر: تصعيدٌ استيطاني خطير يفتك بالضفة الغربيَّة

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1693 اعتداء، خلال نيسان/أبريل الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأراضيه، وممتلكاته.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري، اليوم الاثنين، أنّ الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1352 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 341 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل بـ 292 اعتداء، ورام الله بـ 269 اعتداء، ونابلس بـ 254 اعتداءات.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبيَّن، أن هذه الأحياء، تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديداً بجانب مستوطنة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس وآخر في جنين والأخير في طوباس.

وأشار شعبان، إلى أن حكومة اليمين الفاشي المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستيطان سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم وفرض السيادة وتمزيق الجغرافية الفلسطينية في تحد واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.

وطالب شعبان، مطالباً المجتمع الدولي التدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة الاحتلال على انتهاكاته وتحديه للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والاستيطان إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستيطان وبطلان وقائعه على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين